〔美股盘後〕百度公布第三季业绩和第四季财测後股价劲扬5.5%

路透纽约10月27日电---在美国上市的百度(BIDU.O)股价周四在美股盘後交易中劲扬5.5%,报146美元,之前百度公布第三季业绩和第四季财测.
中国网络搜索企业百度(BIDU.O)公布第三季经调整後非GAAP每股ADS收益为0.86美元,百度公布第三季营收为6.547亿美元.百度公布第三季营收增长85.1%,至41.8亿元人民币.
百度预计第四季营收为6.914-7.11亿美元,每股ADS收益为0.84美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计百度第三季每股收益0.83美元,营收为6.193亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计百度第四季营收为6.495亿美元.(完)
--编译 母红;审校 于春红
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