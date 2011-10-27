〔美股业绩〕超微半导体公布第三季营收较上年同期增长4%

重发-台湾股市：大盘遭遇获利了结小跌，宏达电营收疲弱股价挫跌
路透台北2月7日 - 台湾股市周二盘中小跌，追随亚股走势，投资人锁定近期涨势录得的获利。智慧型手机制造商宏达电 走软，因元月营收数据疲弱。
路透10月27日电---个人电脑(PC)芯片生产企业超微半导体AMD.N周四公布第三季营收上升,而上月该公司曾警示称,生产新芯片时出现问题.
超微半导体表示,第三季营收为16.9亿美元,较上年同期增长4%.
9月底时,该公司警示称生产遇到问题,并称第三季营收将增长4%至6%,相当于大约16.3亿至16.6亿美元,低于此前预估.
该公司第三季非GAAP获利为1.10亿美元,高于上年同期的1.08亿美元,非GAAP每股收益(EPS)为0.15美元.
超微半导体周四在常规交易时段收高8.63%,报5.54美元,在盘後交易中上涨2.53%.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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