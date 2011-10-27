〔美国股市〕大涨3%,受欧盟峰会就解决欧元区债务危机达成协议提振

* 欧洲领导人和银行就希腊债务达成协议

* 标准普尔500指数8月以来首次收于200日移动均线上方

* 短线投资者急于进场,成交量很大

* 道指收高2.9%,标普500指数收涨3.4%,Nasdaq指数上扬3.3%

路透纽约10月27日电---美国股市周四大涨3%,因欧洲领导人达成控制债务危机的协议,驱除了笼罩在市场上方的阴云.

本月标准普尔500指数上涨逾13%,有望录得1974年10月以来最大单月涨幅.

不过一些交易商表示,执行协议将遭遇很大的挑战,很多问题隐藏在细节内.

欧元区领导人周四表示,经彻夜谈判後已就如何解决欧元区主权债务危机达成广泛协议,其中包括希腊债券的民间持有人接受减值50%;欧洲金融稳定机构(EFSF)的救助火力也将大幅提升至1兆(万亿)欧元.[ID:nCN1179060]

协议包括希腊债务减值,但是如何重组欧洲的银行和增强欧元区救助基金并未最终确定.

"大家对欧洲领导人采取坚决行动的预期不高,如果市场是正确的,那麽协议将利好市场."Becker Capital Management基金经理Robert Schaeffer称.

道琼工业指数.DJI劲扬339.51点,或2.86%,报12,208.55点;标准普尔500指数.SPX急升42.59点,或3.43%,至1,284.59点.Nasdaq指数.IXIC暴涨87.96点,或3.32%,报2,738.63点.

标准普尔500指数8月初以来首次突破200日移动平均线,显示股市走势改善.

成交量为10月4日以来最大,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约112.2亿股,大幅高于84.7亿股的去年日成交均值.