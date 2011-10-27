〔美国股市〕ADR大涨,受欧洲达成协议提振

路透纽约10月27日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四大涨,欧洲领导人达成解决欧元区债务危机的协议,提振欧洲银行股大涨.
投资者买入大跌後的欧洲大型银行股,STOXX欧洲600银行指数.SX7P劲升近9%.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收升3.7%,触及8月初来最高收位.
德意志银行(DB.N)大涨17.95%报47.31美元,巴克莱(BCS.N)劲扬17.37%至13.85美元.
法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CS.N)飙升14.30%报31.98美元,苏格兰皇家银行(RBS.N)大涨12.41%报9.06美元.
纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR上扬4.81%.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR大涨4.92%,标准普尔500指数.SPX收高3.43%.
纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS升5.09%,拉丁美洲ADR指数.BKLA收高5.31%.(完)
--编译 李富强;审校 于春红
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