〔加拿大股市〕升至近两个月来最高水准,因欧盟就解决欧债危机达成协议

路透多伦多10月27日电---加拿大股市多伦多证交所S&P/TSX综合指数周四收高逾2%,至近两个月来最高水准,欧洲领导人达成解决欧债危机协议,带动了此间市场的乐观人气.
欧元区领导人周四表示,在历经深夜的协商之後,已经就解决欧元区主权债务危机的全面性方案达成协议.该协议呼吁希腊债券的民间持有人减记50%的投资.新版的欧元区纾困基金规模将大幅提高,相当于约1万亿(兆)欧元.[ID:nCN1179334]
金融类股大涨2.8%,领涨大盘,加拿大皇家银行(RY.TO)劲升3.1%,引领金融类股上扬.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高279.38点,或2.3%,报12,465.44点,盘中触及日高12,526.29点,这是9月9日以来最高水准,创下逾两周来最大单日升幅.
能源类股大涨3%,亦是大盘上扬主要推手.Suncor Energy Inc (SU.TO)劲扬4.9%,报32.80加元,带领能源和大盘走强.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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