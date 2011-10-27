〔全球金市〕金价上涨,因欧盟协议推低美元提振商品价格

* 美元下跌和商品价格上涨扶助金市
* 忧虑美联储可能进一步推出宽松政策,亦提振金价
路透纽约/伦敦10月27日电---金价周四大涨1.5%,受助于股市和商品上涨,因欧元区领导人就扩容区内救助资金和降低希腊债务负担达成协议後美元走软.
尽管许多投资者转向较高风险资产,但金价仍然得益于在更多细节公布前持谨慎态度的投资者的部分避险买盘.
金价连续第五个交易上扬,银价大涨5%,此前欧盟领导人达成协议.在协议中,银行将接受将其所持希腊债券价值减记50%.
黄金的对冲通胀工具魅力受到大大提振,因为欧盟协议显示欧洲银行需进行资本重组,并将通过杠杆化将欧元区救助基金救助火力提升至1万亿(兆)欧元.
1903GMT,现货金XAU=上涨1.5%,报每盎司1,745.10美元.过去五个交易日内上升8%,和风险资产一同上涨,同时得益于避险资金.
美国股市劲升逾3%.[.NCN]
美国12月黄金期货GCZ1收升24.20美元,报每盎司1,747.70美元.成交量略低于其30天均值,但高于过去两周非常低的成交量.
现货银XAG=上涨5.6%,报每盎司35.25美元,录得逾三年来最大五天涨幅,且录得5月初来最大单日升幅.
市场忧虑美联储可能推出新一轮货币宽松政策,这亦提振金价.
现货铂金(白金)XPT=上扬2.7%,报1,632美元.现货钯金攀升3.6%,报664.97美元,本周迄今上升9%,为约一年最大周度升幅.
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最新价格/ 当日 当日
结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量
COMEX黄金期货 GCZ1 1747.70 24.20 1.4 1707.20 1751.30 136,954
COMEX白银期货 SIZ1 35.112 1.802 5.4 33.145 35.375 45,420
COMEX铂金期货 PLF2 1641.40 44.20 2.8 1594.00 1644.90 7,429
COMEX钯金期货 PAZ1 669.90 23.85 3.7 644.55 683.70 3,426
现货金 XAU= 1745.10 25.65 1.5 1706.85 1749.61
现货银 XAG= 35.250 1.860 5.6 33.200 35.360
现货铂金 XPT= 1632.00 43.05 2.7 1594.75 1641.00
现货钯金 XPD= 664.97 23.32 3.6 646.50 672.50
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
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