〔纽约汇市〕美元下跌,欧洲就解决危机达成协议令市场欢欣鼓舞＝2

**美元兑日圆继续走低**

美元兑日圆最近持续创出纪录新低,继日本央行决定把资产购买规模扩大5万亿日圆至20亿日圆之後,周四继续下跌.

尽管日本央行的举措早在预料之中,但有些交易商似乎以为央行会双管齐下,同时放宽政策和进行汇市干预.

每当美元兑日圆接近纪录低位的时候,市场往往会非常紧张地关注日本央行是否会出手干预.今年日本当局进行了两次干预,分别是在3月和8月.

但是,有些人认为日本当局可能不太想干预市场,至少在11月初20国集团(G20)在戛纳(Cannes,康城/坎城)召开会议之前是这样.

"因为此举不会得到G20的支持,"法国巴黎银行驻纽约的汇率策略师Mary Nicola在解释日本可能不愿意干预的原因时表示.

"我认为,在G20会议之前,日本不太好干预市场.他们试图利用日本央行的货币政策,以及由央行扩大资产负债表,就像今天这样."

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4190 1.3900 +2.09 +6.08 1.3377

美元/日圆 JPY= 75.95 76.18 -0.30 -6.41 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 107.77 105.96 +1.71 -0.79 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8596 0.8808 -2.41 -7.92 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6102 1.5969 +0.83 +3.22 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9905 1.0039 -1.33 -0.62 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0727 1.0398 +3.16 +5.14 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2200 1.2246 -0.38 -2.31 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8809 0.8704 +1.21 +2.76 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.8225 0.8007 +2.72 +5.57 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.4055 5.5127 -1.94 -7.15 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6720 7.6632 +0.11 -1.51 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.3356 6.5202 -2.83 -5.58 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9937 9.0668 -0.81 +0.14 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿/张涛;审校 母红/徐文焰

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