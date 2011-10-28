更正:〔纽约汇市〕美元下跌,欧洲就解决危机达成协议令市场欢欣鼓舞

(更正:因译文有误,内文第九段...应为美元指数录得自2009年5月来最大单日百分比"降幅",非"升幅".另小标後第一段...应为日本央行决定把资产购买规模扩大5万亿日圆至"20万亿日圆",非"20亿日圆")

* 欧元兑美元扩大升幅至七周高位,受欧盟协议带动

* 美元兑日圆创纪录新低

* 对欧盟协议的乐观情可能使美国预算再次成为市场焦点

路透纽约10月27日电---美元指数周四大跌,录得逾两年最大单日跌幅,因欧洲遏制该地区债务危机的计划促使投资者卖出避险的美元.

美元似乎是欧盟达成协议後跌幅最大的货币,在欧盟协议达成後,市场可能再次聚焦在疲弱的美国预算基本面.欧元兑美元上涨2%,且美元兑日圆下挫至纪录低位.

为降低希腊债务负担和加强欧元区金融救助基金的欧盟协议缓和投资者对欧债危机可能蔓延至全球金融体系的忧虑.美元的下跌可能令投资者臆测日本央行或干预市场抑压日圆升值.

Oppenheimer Currency Opportunities Fund投资组合经理Alessio de Longis说,"市场的反应是有理由的,因欧洲显然是在正确的方向上迈出了一步,尽管市场仍有怀疑,尽管欧盟的协议存在弱点."

欧元兑美元EUR=上涨2.06%,至大约1.4189美元,日内高位在1.4247美元,根据路透数据,此为9月6日来最高.

在欧元兑美元上升途中,欧元升穿其200天移动均线,增加其升势动能.

尽管欧盟协议的细节还有待敲定,欧洲的进展将可能损及美元走势,在标准普尔8月摘除美国AAA信贷评级後,对美国财政的忧虑不断攀升,而美国的一特别委员会正努力在削减预算上取得一致.

"既然欧洲看似已解决其短期财政问题,人们将对欧洲和美国的长期财政前景作比较,依我的看法,欧洲似乎在从更长远的角度应对其财政问题,"Faros Trading董事总经理Douglas Borthwick说.

美元指数.DXY录得自2009年5月来最大单日百分比降幅,跌穿其200天移动均线.

在电子交易平台EBS,美元兑日圆下滑0.32%,至75.92日圆,稍早最多下跌至75.661日圆的纪录低位.

周四欧元大涨也扶助提振澳元AUD=,澳元兑美元跳涨3%.美元兑瑞郎CHF=也下挫2.4%.

**美元兑日圆继续走低**

美元兑日圆最近持续创出纪录新低,继日本央行决定把资产购买规模扩大5万亿日圆至20万亿日圆之後,周四继续下跌.

尽管日本央行的举措早在预料之中,但有些交易商似乎以为央行会双管齐下,同时放宽政策和进行汇市干预.

每当美元兑日圆接近纪录低位的时候,市场往往会非常紧张地关注日本央行是否会出手干预.今年日本当局进行了两次干预,分别是在3月和8月.

但是,有些人认为日本当局可能不太想干预市场,至少在11月初20国集团(G20)在戛纳(Cannes,康城/坎城)召开会议之前是这样.

"因为此举不会得到G20的支持,"法国巴黎银行驻纽约的汇率策略师Mary Nicola在解释日本可能不愿意干预的原因时表示.

"我认为,在G20会议之前,日本不太好干预市场.他们试图利用日本央行的货币政策,以及由央行扩大资产负债表,就像今天这样."

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4190 1.3900 +2.09 +6.08 1.3377

美元/日圆 JPY= 75.95 76.18 -0.30 -6.41 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 107.77 105.96 +1.71 -0.79 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8596 0.8808 -2.41 -7.92 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6102 1.5969 +0.83 +3.22 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9905 1.0039 -1.33 -0.62 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0727 1.0398 +3.16 +5.14 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2200 1.2246 -0.38 -2.31 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8809 0.8704 +1.21 +2.76 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.8225 0.8007 +2.72 +5.57 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.4055 5.5127 -1.94 -7.15 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6720 7.6632 +0.11 -1.51 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.3356 6.5202 -2.83 -5.58 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9937 9.0668 -0.81 +0.14 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿/张涛;审校 母红/徐文焰

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