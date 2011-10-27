〔国际油市〕NYMEX原油期货大幅收涨4%,因欧盟就危机解决方案达成一致

* 欧洲领导人就危机解决方案达成一致

* 欧元上扬而美元指数回落,之前欧洲达成协议

路透纽约10月27日电---美国原油期货周四跳涨逾4%,受助于欧洲出台解决债务危机的最新计划,美国经济数据令人鼓舞和美元走软而欧元走强.

欧洲领导人拟将救援基金扩增至四倍,达到1万亿(兆)欧元,并敦促希腊债权人接受手中所持债券价值减记超过50%,但其结束债务危机的计划细节尚未全部成型.[ID:nCN1178028]

今日公布的数据显示,美国第三季经济以一年来最快速度增长,因消费者和企业增加支出.

美国股市标普500和NASDAQ指数周四大幅收涨逾3%,因欧洲领导人达成期待已久的欧元区债务危机解决方案协议,拨开笼罩市场的阴云.[.NCN]

纽约商业期货交易所(NYMEX)-12月原油期货CLZ1收报93.96美元,攀升3.76美元或4.17%,盘中在90.74-94.25美元之间交投.

美国劳工部周四公布的数据显示,美国10月22日当周初请失业金人数降至40.2万人(预估为40万人),前周修正後为40.4万人(初值为40.3万人).[ID:nCN1180274]

利比亚石油产量恢复至战前水平有阻力,因外国公司在哪方将为在沙漠和充斥着武器的城市工作的工人提供安全保障的磋商进展艰难.

美国11月取暖油HOX1和汽油期货RBX1合约将于周一到期.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

12月原油 93.96 3.76 4.2% 90.74 94.25 305,657 411,445

1月原油 93.82 3.64 4.0% 90.81 94.16 89,656 113,152

11月RBOB汽油 2.7420 0.0904 3.4% 2.6550 2.7710 16,410 32,150

12月RBOB汽油 2.7072 0.0819 3.1% 2.6321 2.7317 48,747 55,411

11月取暖油 3.0984 0.0826 2.7% 3.0206 3.1118 15,709 33,195

12月取暖油 3.1037 0.0827 2.7% 3.0255 3.1177 57,641 64,998

ICE合约

12月布兰特 112.08 3.17 2.9% 109.50 112.79 228,739 205,830

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 605,761 788,732 686,242 1,377,846 11,051

汽油 110,621 133,855 133,476 280,795 841

取暖油 115,029 145,692 145,993 299,092 -1,891 (完)