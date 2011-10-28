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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 08:06 BJT

〔表格〕日本9月工业产出较前月下滑4.0%,为3月震灾来首见

路透东京10月28日电---日本经济产业省周五公布,该国9月工业产出较前月下滑4.0%,逊于预期,且为3月强震海啸过後首次见跌,因灾後大幅反弹势头减弱,且全球经济增长放缓令产出承压.

市场预估中值为下滑2.1%,8月为增长0.6%.

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