更正:〔表格〕日本9月工业产出较前月下滑4.0%,为3月震灾来首见(10月28日)

(更正:表格部份有误..."9月修正值及8月初值"应分别改为"9月初值及8月修正值")

路透东京10月28日电---日本经济产业省周五公布,该国9月工业产出较前月下滑4.0%,逊于预期,且为3月强震海啸过後首次见跌;因灾後大幅反弹势头减弱,且全球经济增长放缓令产出承压.

市场预估中值为下滑2.1%,8月为增长0.6%.

日本政府称,工业产出呈现走平趋势.其上月的评价是,尽管生产接近从3月震灾影响中复苏,但对前景仍需谨慎.