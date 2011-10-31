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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 10:33 BJT

更正:〔表格〕日本9月工业产出较前月下滑4.0%,为3月震灾来首见(10月28日)

(更正:表格部份有误..."9月修正值及8月初值"应分别改为"9月初值及8月修正值")

路透东京10月28日电---日本经济产业省周五公布,该国9月工业产出较前月下滑4.0%,逊于预期,且为3月强震海啸过後首次见跌;因灾後大幅反弹势头减弱,且全球经济增长放缓令产出承压.

市场预估中值为下滑2.1%,8月为增长0.6%.

经济产业省调查的制造商预计,10月工业产出将增长2.3%,11月将增长1.8%.

日本政府称,工业产出呈现走平趋势.其上月的评价是,尽管生产接近从3月震灾影响中复苏,但对前景仍需谨慎.

以下为数据细节:

(经调整与上月相较%,括弧中数据为分析师预估中值)

9月 8月 7月 9月指数

(初值) (修正值)

产出 -4.0(-2.1) +0.6 +0.4 89.9

出货 -2.6 +0.2 +0.1 92.1

库存 0.0 +2.1 -0.1 102.8

库存出货比 +4.2 -1.4 +4.0 119.6

(未经调整与上年同期相较%)

产出 -4.0 +0.4 -3.0 97.7

参看完整表格内容,请点选日本经济产业省网站,网址为(here)(完)

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--编译 程琳;审校 张涛/张荻

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