《美债周五展望》公债或延续由欧洲出台危机应对计划消息驱动的跌势

* 野村证券料公债收益率有进一步走升的空间

* 周四公债下跌,股市上涨

* 个人所得和消费数据定于周五出炉

路透纽约10月27日电---市场对欧元区债务危机应对计划及更多美国经济复苏证据的乐观情绪,可能在周五进一步打压公债价格.

公债周四下跌,指标公债收益率(殖利率)升至8月9日以来的最高位2.41%.部分分析师预计,公债市场将延续这一跌势.

周四除浮现抛盘外,290亿美元七年期公债标售买需创逾两年最低水平,因投资者撤离债市,转而青睐股票等风险较高的资产.

"欧元区人气转变,及市场焦点再次转向美国数据,意味着投资者不再热衷于买入美国公债,"野村证券国际驻纽约美国利率策略部主管George Goncalves表示.

Goncalves谈到,"我们一直预期会出现这样的熊市行情,但这波行情出现的速度令我们感到意外.在当前价位的买需不足说明,或许不久10年期公债收益率就会触及2.50%."

周三欧洲领导人就该地区援助基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容达成一份备受期待的协议,而且与银行业者和保险商就接受希腊债务扣减50%达成协议,这挫伤了美国公债的避险魅力,且提振股市上扬逾3%.

七年期公债标售的得标利率为1.791%,高于该券种在发行前交易(when-issued)市场上的交投水平.公债标售的得标利率高于预期被称为"尾部(tail)",表明投资者在标售中大力压低价格.

"公债标售表现疲弱,尾部为2011年6月以来最大,"CRT资本集团的高级政府债券策略师Ian Lyngen谈到,其所在公司位于康乃狄格州的斯坦福.

(七年期公债标售的)投标倍数为2.59,创2009年5月以来七年期公债标售的最低水准.投标倍数是一个衡量公债标售买需的指标.

周五即将公布的经济数据亦可能进一步证明美国经济正在复苏且短期内不会再次陷入衰退.

美国政府周五将公布9月个人所得和消费数据.路透对分析师的调查预计,9月个人所得增长0.3%,8月为下滑0.1%;而9月个人支出料增加0.6%,8月为增长0.2%.

美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数10月终值料为58,高于初值57.5.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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