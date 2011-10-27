〔美国债市〕机构债利差继续收窄,欧洲危机解决方案出炉激励风险买盘

IFR纽约10月27日电---机构债较可比公债利差周四收窄1-2个基点,因为投资者对欧洲制定出债务危机解决方案感到欢欣鼓舞,因而从盘初开始大量买入风险资产.盘中出现一波来自亚洲中长线投资大户的全面买盘.

不过一些对冲基金为应对10月底即将出现的大量赎回压力,而抛售机构债套现.但这些卖盘对市场的影响,被相对价值投资者的买盘所抵消,後者全线买进,同时退休基金和央行等其他中长线投资大户将买入目标瞄准七年期以上的品种.

市场整体资金流动保持旺盛,到期一次偿还债券今日表现十分活跃.TRACE数据显示成交值共计69.92亿美元,交易宗数为4,641.

美国联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)按照计划宣布将在周五发售新的两年期Reference债券,11月1日结算.在今日进行的荷兰式标售中,得标利率为2.086%,投标倍数高达4.9倍.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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