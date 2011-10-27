(重发)****日韩经济指标预测--10月28日-11月4日****

(重发以补充内容)
路透10月28日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------10月24日当周-------------------------------
10月27日(四)
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 9月 -3.4% -4.1%
(较上月) -0.4% -0.1%
2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 9月 -- +0.2%
核心CPI(较上年同期) +0.2% +0.2%
东京地区整体CPI(较上年同期) 10月 -- -0.2%
核心CPI(较上年同期) -0.4% -0.1%
2330 日本求才求职比 9月 0.67 0.66
失业率 4.4% 4.3%
2350 日本工业生产(较前月) 9月初值 -2.1% +0.6%
未来一个月工业生产预估 -- -2.5%
未来两个月工业生产预估 -- +3.8%
10月28日(五)
无重要经济数据公布.
---------------------------------10月31日当周-------------------------------
10月30日(日)
2100 韩国央行制造业景气判断指数 11月 -- 83
2300 韩国工业生产(较前月) 9月 -- -1.9%
(较上年同期) -- +4.8%
2300 韩国服务业产出 9月 -- +0.5%
2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 49.3
10月31日(一)
0500 日本建筑订单(较上年同期) 9月 -- +9.3%
0500 日本房屋开工(较上年同期) 9月 -- +14.0%
2300 韩国CPI(较前月) 10月终值 -- +0.1%
(较上年同期) -- +4.3%
11月1日(二)
0000 韩国HSBC/Markit制造业PMI 10月 -- 47.48
0000 韩国贸易收支(亿美元) 10月初值 -- 顺差16
0130 日本加班工资 11月 -- -2.2%
11月2日(三)
无重要经济数据公布.
11月3日(四)
无重要经济数据公布.
11月4日(五)
无重要经济数据公布.(完)
--编译 张涛;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]