〔美国债市〕MBS较可比公债利差全线缩窄,多项利好因素鼓舞投资者买入

IFR纽约10月27日电---只要欧洲传出令人振奋的消息,风险偏好就会升温,而周四就是这样的日子.欧盟达成协议提高救助基金规模至1.4万亿(兆)美元,希腊债权人减记50%的债务,同时欧盟地区银行业者增加约1,500亿美元资本金.此外美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率初值增长2.5%,符合预期,为市场提供进一步的支撑.

所有投资者都在买入抵押支持证券(MBS),包括银行、对冲基金、美国联邦储备理事会(美联储,FED)、中长线投资大户和短线买家等,为MBS提供全面支持.不过在中午前後曾出现一轮来自对冲基金和货币基金的获利卖压.抵押贷款银行今日的发售规模估计在15亿美元左右,但仍不足以满足买需.光是美联储就吸收了大部分的供应.联储最新报告显示,其买下了73%的新发行债券.

票息3.5%的30年期MBS价格收低近3/4个大点,票息4%的品种收低1/2个大点,而票息6.0%的品种则持平.票息为4.5%和3.5%的15年期MBS价格分别下滑1/4和近1/8个大点;票息为5%和4.5%的品种价格则基本持平.MBS较10年期公债利差收在今日最窄水准,票息为3.5%、4%、4.5%和6.0%的MBS利差缩窄约1/2个点,而票息5%和5.5%的MBS利差则收紧3/8个点.

美联储在10月26日止当周买入55亿美元MBS,平均每日买进11亿.同期抵押贷款银行发售71亿美元MBS,平均每日14亿美元,即美联储吸收了79%的新债供应.据联储估计,其将在10月中旬至11月中旬期间买入220亿美元MBS,这样在未来几周还将买入大约110亿美元.自10月初开始实施该计划以来,美联储已经买入共计205亿美元MBS.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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