〔加拿大汇市〕加元兑美元升至平价水平上方,受欧洲乐观情绪提振

路透多伦多10月27日电---加元兑美元周四跳升至平价水平上方,收在逾一个月的收盘最高水准,得益于欧洲达成化解欧债危机的计划引发金融市场到处欢欣鼓舞.

全球股市,欧元,原油和金属价格普遍攀升,将延续数月的悲观情绪一扫而空,从而推升加元等商品货币,并打击避险货币美元.

"这在某种程度上是担忧缓解激发的反弹,这源于欧洲最终达成了协议,"道明证券(TD Securities)首席外汇策略师Shaun Osborne指出.

"基于今天股市表现,加元走高实在不令人意外,加元兑美元料还能再涨."

加元兑美元CAD=D3周四在北美市场上涨约1.3%,收报0.9913加元,或1.0088美元,周三收报1.0048加元,或0.9952美元.周四加元录得8月初以来最大单日涨幅.

加元兑美元触及日高0.9892加元或1.0110美元,为9月20日以来最高水平.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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