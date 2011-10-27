〔加拿大汇市〕加元兑美元升至平价水平上方,受欧洲乐观情绪提振

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透多伦多10月27日电---加元兑美元周四跳升至平价水平上方,收在逾一个月的收盘最高水准,得益于欧洲达成化解欧债危机的计划引发金融市场到处欢欣鼓舞.
全球股市,欧元,原油和金属价格普遍攀升,将延续数月的悲观情绪一扫而空,从而推升加元等商品货币,并打击避险货币美元.
"这在某种程度上是担忧缓解激发的反弹,这源于欧洲最终达成了协议,"道明证券(TD Securities)首席外汇策略师Shaun Osborne指出.
"基于今天股市表现,加元走高实在不令人意外,加元兑美元料还能再涨."
加元兑美元CAD=D3周四在北美市场上涨约1.3%,收报0.9913加元,或1.0088美元,周三收报1.0048加元,或0.9952美元.周四加元录得8月初以来最大单日涨幅.
加元兑美元触及日高0.9892加元或1.0110美元,为9月20日以来最高水平.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
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路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。