中国对非洲中小企业贷款增加10亿美元

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月27日电---新华社周四报导称，中国国家开发银行将再向非洲中小企业提供10亿美元贷款。

中非智库论坛第一届会议日前在杭州举行，国开行国际合作业务局副局长刘浩在期间称，2009年设立的非洲中小企业发展专项贷款将增至20亿美元。

新华社援引刘浩的说法称，首期专项贷款累计“承诺项目24个，金额6.32亿美元，覆盖25个非洲国家”。

他表示，贷款资金覆盖了从农业到轻工机械多个领域，创造了6,000多个当地就业岗位。