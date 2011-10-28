中国对非洲中小企业贷款增加10亿美元

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月27日电---新华社周四报导称，中国国家开发银行将再向非洲中小企业提供10亿美元贷款。
中非智库论坛第一届会议日前在杭州举行，国开行国际合作业务局副局长刘浩在期间称，2009年设立的非洲中小企业发展专项贷款将增至20亿美元。
新华社援引刘浩的说法称，首期专项贷款累计“承诺项目24个，金额6.32亿美元，覆盖25个非洲国家”。
他表示，贷款资金覆盖了从农业到轻工机械多个领域，创造了6,000多个当地就业岗位。
中国希望从非洲进口更多石油及矿产资源，进一步开拓非洲市场，并寻求更广泛的外交支持。2009年，中国国务院总理温家宝承诺，未来三年将向非洲提供100亿美元优惠贷款。（完）
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。