〔美国债市〕高收益公司债有望迎来择机发行潮

IFR纽约10月27日电---鉴于本月初以来公司债与公债间利差平均维持在近200基点左右,联合贷款银行家正日益期望将开始看到一波高收益资产择机发行的回潮.今年夏季经历了高收益债券发行的特别艰难时期,因避险情绪升温导致新发债销售骤然减少.

消息人士称,但随着投资者在最近几个月超额配置现金後准备将剩馀资金投入运作,出现一波再融资浪潮的时机已经成熟.高收益公司债市场有50多亿美元债券定价,为7月以来发债最密集的一周,其中包括Chesapeake和MarkWest合计发行13.5亿美元债券以偿付旧债.

与此同时,二级市场利差在周四早盘大幅缩窄,因此前传出欧洲提出宏大计划扩大救援基金规模以化解欧债危机.尽管计画仍缺乏细节,二级市场已受该消息鼓舞,CDX HY16指数上涨逾2点,至94.5,得益于标准普尔500指数.SPX有望录得逾20年来最大的月度百分比涨幅.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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