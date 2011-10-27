〔中国经济〕物价总体可控,预计後期将继续回落--发改委副主任

路透上海10月28日电---中国国家发展和改革委员会副主任彭森表示,当前中国价格走势高位趋稳、总体可控,预计後期将继续回落.

"8月份以来,中国物价总水平涨幅开始回落,年内价格运行拐点特征已得到确认,"上海证券报周五并引述他指出,预计今年後两个月CPI涨幅可以控制在5%以下.

中国9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.1%,为连续第四个月高居6%上方,但增幅为四个月来最小,回落趋势明显;中国前三季度国内生产总值(GDP)则同比增长9.4%,其中三季度增幅进一步放缓至9.1%.

彭森指出,虽然国内有利于稳定物价的因素逐渐增多,但由于部分商品存在区域性、结构性供求矛盾,以及在工业化、城镇化快速发展过程中,农产品价格和资源环境价格的上涨趋势不可避免,做好稳价安民工作的任务仍很艰巨.

他表示,要完善扶持生产、促进流通等政策措施,着力促进农副产品价格基本稳定;进一步加大价格监督检查与反价格垄断执法力度,保持对各种价格违法行为的高压态势,维护市场价格秩序和消费者权益.

他强调,在经济发展的过程中,要把物价上涨水平控制在一个合理的区间内,明显低于经济增速,与经济发展水平相适应,明显低于居民收入增长幅度,群众生活能够持续得到改善,低收入群体生活得到较好保障.

彭森还谈到,今後要继续坚持市场化改革的方向,深化资源性产品价格和环保收费改革,促进经济发展方式加快转变,同时也要充分发挥政府通过规划、调控、监管引导价格合理形成的作用,防止价格大起大落、维护良好的市场价格秩序.

最新路透调查显示,中国今年GDP增速将达到9.3%.全年CPI涨幅则将达到5.5%,高于上次调查的5%;而从明年初开始,国内通胀将呈现回落态势,全年涨幅亦降至4%左右.[ID:nCN1155888](完)