〔美国债市〕六笔交易完成定价融资近31亿美元,未来两周料保持势头

路透纽约10月27日电---本周有资产担保的证券(ABS)市场已完成六笔交易,融资规模将近31亿美元,另一笔Starwood Timeshare的分时度假公寓应收账款(Timeshare receivables)交易料将于周五定价.

这是在迈阿密举行的ABS East行业会议过後第一周,所以周一便有几笔交易蓄势待发.预计未来两周这种发行速度还将保持下去.

据悉,德意志银行、苏格兰皇家银行和瑞银集团在安排DriveTime AutoDRVAG.UL代号DTAOT 2011-3的汽车ABS发行事宜,下周初应会推向市场.

证券化专家称,该交易规模估计为2.5亿美元,其中各部分评级从AAA到BBB不等.

消息人士称,通常一年发行两三次ABS的Harley Davidson(HOG.N)也将于下周发起新交易.

本周已定价的六笔交易中,Fortress(FIG.N)的抵押贷款ABS交易带给市场意外,其担保品为不良住宅贷款和良好住宅贷款.

富国银行担任主承,周四票息定价在7.21%,仅1.11亿美元面向投资者发行,A-2、A-3及股权凭证部分都被保留.(完)

--编译 程琳;审校 张若琪

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