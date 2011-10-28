孟加拉将与中石化合资开发天然气

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透达卡10月27日电---孟加拉石油勘探生产公司（BAPEX）称，即将与中方组建合资企业，开发孟加拉东南部吉大（Chittagong）气田，这可能有助于缓解该国因“气荒”导致工厂停产或推迟运行的困境。
该公司董事总经理法鲁克（Mortuza Ahmed Faruque）周四称，孟加拉能源部已批准BAPEX与中石化胜利油田服务公司成立合资企业，尽快开展勘探工作。
法鲁克告诉路透：“这是孟加拉首次与外国能源公司成立合资企业在我国山区勘探天然气。”
他透露，中石化拥有合资企业30%的股份，而BAPEX拥有70%。
“下周，我们将邀请中方企业敲定协议。孟加拉急需增加供气，我们希望项目尽快推进。”
法鲁克未透露该项目估算成本。（完）
--编译：黎黎 发稿：张家伟
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。