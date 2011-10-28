孟加拉将与中石化合资开发天然气

(本文由路透中文网编译提供)

路透达卡10月27日电---孟加拉石油勘探生产公司（BAPEX）称，即将与中方组建合资企业，开发孟加拉东南部吉大（Chittagong）气田，这可能有助于缓解该国因“气荒”导致工厂停产或推迟运行的困境。

该公司董事总经理法鲁克（Mortuza Ahmed Faruque）周四称，孟加拉能源部已批准BAPEX与中石化胜利油田服务公司成立合资企业，尽快开展勘探工作。

法鲁克告诉路透：“这是孟加拉首次与外国能源公司成立合资企业在我国山区勘探天然气。”

他透露，中石化拥有合资企业30%的股份，而BAPEX拥有70%。

“下周，我们将邀请中方企业敲定协议。孟加拉急需增加供气，我们希望项目尽快推进。”

法鲁克未透露该项目估算成本。（完）