《中国报摘》--其他报纸重要消息10月28日(I)

**上海证券报**

--在停牌四个多月後,漳泽电力(000767.SZ)电煤重组预案正式公布,同煤集团将进驻漳泽电力,接替中电投成为其新的实际控制人.

--棕榈园林(002431.SZ)公告称,与长春高新区管理委员会签署项目合作框架协议,协议金额高达约80亿元人民币,公司市政园林工程业务再度取得突破性进展.

**人民日报**

--据北京市人力资源与社会保障局统计,北京市全市医保基金累积结余近200亿元人民币,根据规定,城镇职工基本医疗保险统筹资金控制在6至9个月支出额最为适宜.北京市人保局副巡视员张大发称,以此测算,北京市目前的医保基金处于最佳状态区间内.

--甲醇期货合约10月28日在郑州商品交易所正式挂牌交易.这是继铅和焦炭之後,今年上市的第三个商品期货品种.而据业内人士估计,甲醇基本上也将成为今年商品期货新品种的"收官之作".

**第一财经日报**

--首批中小企业区域集优票据11月3日将正式发行,广东省佛山市和山东省潍坊市将各自发行3.59亿元和1.8亿元,中小企业融资渠道进一步拓宽.

**21世纪经济报 道**

--据国家发改委综合运输研究所人士透露,政府将出面为铁道部解决2,000亿元资金已有初步的眉目,其中1,500亿将由发改委帮助协调银行贷款,另500亿资金由铁道部自筹,而通过财政部注资的可能性不是很大.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/边竞/李文科; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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