〔香港个股〕新创建集团旗下合资公司寻求香港上市,拟筹约5亿美元--IFR

路透10月28日电---据汤森路透旗下IFR报导，由法国苏伊士环境和香港新创建集团(0659.HK)合资组建的中法水务正寻求在香港首次公开发行(IPO)，拟筹资约5亿美元。

新创建集团由香港富豪郑裕彤掌控，而苏伊士环境是以营收计全球最大的公用事业公司GDF SuezGSZ.PA旗下公司。两家公司通过中法控股持有中法水务股权。

中法水务成立于1992年，现时在中国18个省、市拥有25家企业。核心业务涵盖水资源保护、工业水处理、污水处理、污泥处理等。

中法水务于数周前邀请投行竞投其IPO承销商席位，力争在2012年上市。根据参加会议的银行业人士称，公司拟筹资约为5亿美元，但最终规模取决于哪些资产被注入上市公司。

除了在中国的水务业务以外，中法控股还拥有澳门电力供应商–澳门电力股份有限公司的股权。目前尚不清楚该资产是否会被注入上市公司。(完)

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