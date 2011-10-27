〔香港个股〕新创建集团旗下合资公司寻求香港上市,拟筹约5亿美元--IFR

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
路透10月28日电---据汤森路透旗下IFR报导，由法国苏伊士环境和香港新创建集团(0659.HK)合资组建的中法水务正寻求在香港首次公开发行(IPO)，拟筹资约5亿美元。
新创建集团由香港富豪郑裕彤掌控，而苏伊士环境是以营收计全球最大的公用事业公司GDF SuezGSZ.PA旗下公司。两家公司通过中法控股持有中法水务股权。
中法水务成立于1992年，现时在中国18个省、市拥有25家企业。核心业务涵盖水资源保护、工业水处理、污水处理、污泥处理等。
中法水务于数周前邀请投行竞投其IPO承销商席位，力争在2012年上市。根据参加会议的银行业人士称，公司拟筹资约为5亿美元，但最终规模取决于哪些资产被注入上市公司。
除了在中国的水务业务以外，中法控股还拥有澳门电力供应商–澳门电力股份有限公司的股权。目前尚不清楚该资产是否会被注入上市公司。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)