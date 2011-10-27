《中国报摘》--中国证券报10月28日

* 头版头条:

--中国住建部部长姜伟新表示,"十二五"(2011-2015年)末以後,住房保障将逐步转向货币补贴为主.待相关信息系统建立後,不必再采取限购这种行政色彩浓厚的办法.

* 其他:

--截至28日,62家基金公司旗下821只基金三季报披露完毕.天相投顾数据显示,受股市债市疲弱影响,各公司旗下基金本期利润总和均为负值,共亏损2,510.74亿元人民币.截至三季度末,全市场64家基金公司资产总规模缩水至2.13万亿元.

--上交所副总经理刘世安表示,薪酬管理是公司治理特别是公司内部管理的一个核心问题,今後应将薪酬问题作为公司治理的一部分纳入上市公司日常监管工作.

--上海部分楼盘近期大幅降价引发前期购房者不满.上海市政府新闻发言人徐威表示,坚决贯彻国家各项房地产调控政策,将引导当事人理性表达诉求.

--记者从保监会获悉,1-9月,保险公司实现资金运用收益1,353.8亿元,平均收益率2.7%.截至9月末,保险公司资金运用馀额5.3万亿元,与二季度末基本持平.

--中信银行(0998.HK)(601998.SS)负责人透露,该行约有1/3平台贷款明年上半年到期,大部分是三年期地方融资平台贷款.对于银监会提出发行专项用于小企业贷款的金融债,中信银行目前暂无发债计划.

--大连港(601880.SS)(2880.HK)公告称,因公司股价被严重低估,尤其是H股股价已低于每股净资产价值.公司拟回购不超过已发行A股及H股10%股份.

--7・23动车事故後,铁道部开始对《中长期铁路网规划》进行调整,尚未有结论性调整出台.据知情人士透露,铁道部调整的思路可能仅限于对铁路项目调整施工进度、降低运营速度等方面,调整幅度将低于市场的预期.(完)

--整理 冉莹/边竞; 审校 乔艳红