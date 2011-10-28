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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 08:05 BJT

〔中国保险〕9月新增原保费收入1,184亿元,环比增长16.7%

路透上海10月28日电---中国保监会公布,截止9月末,保险业实现原保费收入11,254亿元人民币.路透测算,9月新增原保费收入1,184亿元,较8月1,015亿元增长16.65%.

保监会网站数据并称,9月末保险业投资总额达3.54万亿元,较8月末的3.58万亿元稍降;保险业银行存款达1.72万亿元,较8月的1.62万亿元继续上升.

此外,1-9月原保险保费收入中,人身险原保费收入为7,779亿元,占比约69.1%.

上海证券报周五还引述保监会数据指出,今年前九个月,保险公司实现资金运用收益1,353.8亿元,平均收益率2.7%;而截至9月底,保险公司预计利润总额619.2亿元,同比增长54.2%.

按市值计全球最大的人寿保险公司--中国人寿保险(2628.HK)(601628.SS)稍早公布,今年前三季度实现净利润167.17亿元人民币,同比下降33%;中国第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)第三季净利亦按年下跌44%,至17.62亿元人民币,明显低于预期.[CN-INS-RES-CLN](完)

注: 银行存款包括活期存款、定期存款、存出保证金和存出资本保证金

欲了解更多详情,请点选保监会网站(here)

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

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