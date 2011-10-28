〔中国保险〕9月新增原保费收入1,184亿元,环比增长16.7%

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透上海10月28日电---中国保监会公布,截止9月末,保险业实现原保费收入11,254亿元人民币.路透测算,9月新增原保费收入1,184亿元,较8月1,015亿元增长16.65%.
保监会网站数据并称,9月末保险业投资总额达3.54万亿元,较8月末的3.58万亿元稍降;保险业银行存款达1.72万亿元,较8月的1.62万亿元继续上升.
此外,1-9月原保险保费收入中,人身险原保费收入为7,779亿元,占比约69.1%.
上海证券报周五还引述保监会数据指出,今年前九个月,保险公司实现资金运用收益1,353.8亿元,平均收益率2.7%;而截至9月底,保险公司预计利润总额619.2亿元,同比增长54.2%.
按市值计全球最大的人寿保险公司--中国人寿保险(2628.HK)(601628.SS)稍早公布,今年前三季度实现净利润167.17亿元人民币,同比下降33%;中国第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)第三季净利亦按年下跌44%,至17.62亿元人民币,明显低于预期.[CN-INS-RES-CLN](完)
注: 银行存款包括活期存款、定期存款、存出保证金和存出资本保证金
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--发稿 边竞; 审校 乔艳红
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。