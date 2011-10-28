全球稀土市场供应短缺,俄罗斯料不会雪中送炭

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科10月21日电---俄罗斯拥有世界三分之一的稀土资源，但是进行开发并完全填补中国减产造成的全球供应缺口，还至少需要10年时间。

在包含17种元素的稀土市场中，中国拥有约95%的份额。这些资源被用于从混合动力汽车到风力发电站等很多行业。在过去两年里，中国将稀土出口配额下调了40%左右，稀土价格因而急剧上扬。

澳大利亚和美国企业迅速行动，他们开发新矿、重启搁置设施，相关项目最早将于今年底投产。

俄罗斯的稀土储量居世界第三位，但基本未加开发，当前生产也只限于摩尔曼斯克地区的一家前苏联时期建立的工厂。

稀土行业咨询公司Technology Metals Research的创始人Jack Lifton说：“如果俄罗斯现在开始（开发稀土资源），那麽在10年後才能投产。”

“我们不要期待他们能够很快开始生产。”

各方对俄罗斯稀土储量的估算相差很大。俄罗斯国内地质学家认为该国稀土储量占全世界的近30%，而美国地质调查局（USGS）则称，俄罗斯及其前苏联邻国的总储量只占全球的14%左右，约为1,900万吨。

科罗拉多矿业大学矿物经济学教授Rod Eggert说：“我认为俄罗斯肯定有潜力，他们那发现了大量稀土矿点，不过这些并未被计入其总储量。”他还解释说，这些储量存在的可能性非常高，具备商业开采的可行性。

在俄罗斯，除Norilsk Nickel(GMKN.MM)等大型矿业公司以副产品形式生产少量稀土以外，只有Lovozersky GOK一家稀土生产矿，这里生产的铈铌钙钛矿（loparite concentrate ）中含有镧和铈等轻稀土元素。

安永会计师事务所金属与矿业主管Michael Nestour称：“如果一些先进勘探项目如期投产，轻稀土元素短缺情况到2013年将不复存在，到2016-2017年，重稀土元素短缺的情况也将结束。”

他指出，因稀土价格一直较低，智能手机生产商及风能发电站等行业的需要也不旺盛，俄罗斯跟许多其他国家一样，仍未涉足这一市场。

分析师称，想要提高俄罗斯稀土出口，需要该国企业与下游需求方建立合作关系，以确保投资和需求。（完）