版本:
中国
公司新闻(中文) | 2011年 10月 28日 星期五 08:16 BJT

〔韩股业绩〕三星电子第三季获利跌13%,手机业务利润激增

路透首尔10月28日电---三星电子公布:

* 第三季营收为41.27万亿韩元(预估为41万亿)

* 第三季营业利润为4.25万亿韩元,预估为4.2万亿

* 第三季净利为3.4万亿韩元

* 预计第四季个人电脑需求疲弱,NAND需求强劲

* 预计第四季手机部门获利保持强劲 (完)

更多 公司新闻(中文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐