〔金砖国家〕10月27日股汇市收盘纵览

路透10月28日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月27日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高3.48%,报993.81点.

中国股市:沪综指周四小幅收高,连续第四日上涨但上升动能有所减弱.分析师表示,大盘表现属正常的震荡整固,短线看目前这波反弹行情应还会持续.沪综指.SSEC收报2,435.614点,上涨8.134点或0.34%.沪市A股成交额自上日的983亿元人民币萎缩至748亿元. [.SSCN]

香港股市:大涨3.3%,连续第五个交易日收高,此前欧元区领导人就治理地区债务危机问题达成协议,移除悬于全球市场头上的达摩克利斯之剑.恒生国企指数.HSCE涨5.1%,扶助恒生指数收高至19,688.7点,差不多扳回9月跌势中的所有跌幅.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价小幅收低,结束此前四日连涨之势.虽然在美国的施压下,人民币汇率短期还有持续走高之动力,但因汇改来不断积累升值幅度,加上贸易需求和金融危机等逐渐推升美元买气,近期购汇盘已渐成比肩结汇盘之势,显示市场正在校正人民币单边升值的预期.[CNY/CN][ID:nCN1180040]

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印度股汇市:因适逢印度公众假期而休市.[.BO][INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,592.93点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨4.98%,报850.99点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX收扬2.47%,报29.9500卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX微升0.02%,至42.4000卢布.

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巴西股市:拉美股市涨幅为将近一年半以来最大,因缓解欧债危机的协议达成令全球股市上扬,同时技术面亦向好.巴西股市自10月4日以来已经累计上涨了17%,突破4月以来暴跌所形成的下降趋势线.股指亦上穿100日移动均线,为4月以来首次.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收盘跳涨3.72%,报59,270.13点,为三个月高点.[ID:nN1E79Q24S]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元走强逾2%,因控制欧债危机的协议达成促使投资者增加对新兴市场的押注.在本地市场收盘时(1900GMT),巴西雷亚尔兑美元BRBY升值2.97%报1.7084雷亚尔,取得逾一个月来最大单日升幅,并上穿14日移动均线,突破50日移动均线切入位1.7304附近的短期阻力位.[ID:nN1E79Q1SV]

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南非股市:劲升至将近五个月高点,因投资者对欧洲控制债务危机的计划表示欢迎.受金属价格上扬提振,矿产类股对大盘贡献最大.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跳涨2.54%报29,159.47点,为2011年6月1日以来最高收盘水准.综合指数.JALSH收高2.26%,报32,452.55点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元延续涨势,因投资者对隔夜达成的欧元区债务危机应对方案作出正面回应,纷纷买进高风险资产.兰特兑美元ZAR=D3盘中涨至7.7040,为9月21日以来最强水准.1540GMT,南非兰特报7.7090,周三在纽约市场收报7.9651.[ZAR/](完)