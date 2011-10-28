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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 08:05 BJT

〔东京汇市〕美元大跌,关注意大利公债标售

* 欧元和澳元大涨後升势暂歇

* 美元/日圆接近纪录低点,市场警惕干预

* 关注意大利公债标售

路透悉尼10月28日电---美元在周五亚洲早盘大跌,美元指数创下逾两年最大跌幅,因此前欧洲就欧债危机解决措施达成协议引发高风险大幅反弹.

美元指数.DXY下跌约1.6%,为2009年5月以来最大一日跌幅,之前欧元区领导人在最後关头达成协议以遏制区内债务危机蔓延,极大提振了欧元和大宗商品货币.

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