〔东京汇市〕美元大跌,关注意大利公债标售

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
* 欧元和澳元大涨後升势暂歇
* 美元/日圆接近纪录低点,市场警惕干预
* 关注意大利公债标售
路透悉尼10月28日电---美元在周五亚洲早盘大跌,美元指数创下逾两年最大跌幅,因此前欧洲就欧债危机解决措施达成协议引发高风险大幅反弹.
美元指数.DXY下跌约1.6%,为2009年5月以来最大一日跌幅,之前欧元区领导人在最後关头达成协议以遏制区内债务危机蔓延,极大提振了欧元和大宗商品货币.
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。