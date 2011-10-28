〔中国债市〕广东自主发债拟在11月启动,总额69亿元--报载

路透上海10月28日电---酝酿已久的中国地方政府自主发债即将正式启动.第一财经日报周五引述广东省财政厅厅长曾志权称,广东计划在今年11月底前选择有利时机完成债券自主发行.

报导并指出,本次69亿元人民币的广东自主发行地方债,将用于广东省保障性安居工程建设、扩大内需项目的地方配套,以及省内部分重大项目.

广东省财政厅昨日召开自行发债工作通报会,会上并透露,广东将会按照财政部的要求,以新发国债发行利率及市场利率为定价基准,参考财政部代发地方债的发行利率,综合考虑市场供求情况,确定发行利率区间,作为债券发行定价的基础.

财政部上周四发布试点办法称,批准在上海市、浙江省、广东省、深圳市开展地方政府自行发债试点.即在国务院批准的发债规模限额内,自行组织发行地方债.[ID:nCN1165240]

另据汤森路透旗下IFR报导,除广东省外,上海市、浙江省和深圳市今年的自行发债额度分别为71亿元、67亿元和22亿元,四省市合计229亿元.

今年以来,财政部此前已代理发行了八期,总额共计1,771亿元的地方政府债,期限含三年和五年.

中国自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元人民币,2011年亦计划发行2,000亿元.(完)