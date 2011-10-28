〔韩国股市〕开盘上涨2%,因欧洲达成因应危机的协议提振市场情绪

欧洲金融：首宗Euribor操纵案中，六名被告交易员在英国并未认罪
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透首尔10月28日电---韩国股市周五开盘上涨2%,因欧洲领导人达成一项被各界长期盼望、帮助遏制该地区债务危机延烧的协议,进而提振投资者情绪.这场危机已经持续了两年之久.
全球第一大记忆芯片制造商--三星电子(005930.KS)上涨1.1%,此前该公司公布,第三季获利下滑13%,符合其本月稍早公布的预估.
0005GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11上扬1.88%至1958.15点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。