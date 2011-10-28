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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 08:19 BJT

〔韩国股市〕开盘上涨2%,因欧洲达成因应危机的协议提振市场情绪

路透首尔10月28日电---韩国股市周五开盘上涨2%,因欧洲领导人达成一项被各界长期盼望、帮助遏制该地区债务危机延烧的协议,进而提振投资者情绪.这场危机已经持续了两年之久.

全球第一大记忆芯片制造商--三星电子(005930.KS)上涨1.1%,此前该公司公布,第三季获利下滑13%,符合其本月稍早公布的预估.

0005GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11上扬1.88%至1958.15点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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