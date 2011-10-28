〔香港新股〕中大矿业决定暂缓IPO,因市况不佳且投资者反应冷淡--IFR

路透10月28日电---据汤森路透旗下IFR报导，铁矿公司中大矿业决定暂缓其2.5亿美元的香港上市交易。而该公司三天前刚刚开始为上市做推介。

据知情人士透露，交易搁置的原因是市况不佳，以及投资者反应冷淡。不过，该公司将会使用自有资金进行几单矿源并购。

该公司是次发行6.25亿股，占发行後总股本的25%。原计划于10月31日启动路演，11月3日定价。建银国际、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和瑞银UBSN.VX负责安排是次交易.

中大矿业在河北和辽宁省拥有5座铁矿。是次上市募集资金的80%将用于收购矿产资源和下游产业，其馀的则用于其它业务发展以及作为一般营运资金。(完)

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