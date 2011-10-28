〔香港新股〕中大矿业决定暂缓IPO,因市况不佳且投资者反应冷淡--IFR

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透10月28日电---据汤森路透旗下IFR报导，铁矿公司中大矿业决定暂缓其2.5亿美元的香港上市交易。而该公司三天前刚刚开始为上市做推介。
据知情人士透露，交易搁置的原因是市况不佳，以及投资者反应冷淡。不过，该公司将会使用自有资金进行几单矿源并购。
该公司是次发行6.25亿股，占发行後总股本的25%。原计划于10月31日启动路演，11月3日定价。建银国际、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和瑞银UBSN.VX负责安排是次交易.
中大矿业在河北和辽宁省拥有5座铁矿。是次上市募集资金的80%将用于收购矿产资源和下游产业，其馀的则用于其它业务发展以及作为一般营运资金。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 杨淑祯
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
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