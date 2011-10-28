〔中国金融〕将尽快审批四家台资银行设立大陆分行的申请--银监会

路透北京10月28日电---为进一步推动两岸银行业交流合作,中国银行业监督管理委员会称,下阶段将尽快审批四家台资银行设立大陆分行的申请,并将在符合法规规定前提下,核准其人民币及外币业务的申请.

而关于六家台资银行在大陆分行申请办理人民币业务,刊登在银监会网站的新闻稿亦指出,在符合法规规定的条件後,大陆银行业监督管理机构可收件尽快审批.

自去年两岸经济架构协议(ECFA)生效後,目前已有15家台资银行在中国大陆设立了六家分行和10家代表处.

今年9月,台湾政府进一步对开放两岸金融往来,松绑诸多限制.金管会公布解除台湾银行进入中国市场的原有限制,同时刚实施未久的国际金融业务分行(OBU)承做人民币放款的对象,进一步扩大至大陆企业.[ID:nCT0394640](完)

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