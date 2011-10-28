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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 08:29 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶盘初跳涨逾5%,追随油市和股市的升势

路透东京10月28日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶<0#JRU:>周五盘初跳涨逾5%,追随油市和股市的升势.

0015GMT时,TOCOM指标4月期胶JRUc6报每公斤315.6日圆,较周四的结算价299.9日圆上涨15.7日圆,即5.2%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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