《中国已公布新股发行上市日程表》--10月28日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
10/31 深 八菱科技 002592 1,890 *17.11 *18.40 民生证券 11/3
11/2 深 德尔家居 002631 不超过4,000 -- -- 国信证券 11/7
11/3 深 三丰智能 300276 不超过1,500 -- -- 海通证券 11/8
11/4 深 华西能源 002630 4,200 -- -- 西南证券 11/9
*11/8 深 道明光学 002632 不超过2,667 -- -- 海通证券 11/11
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
10/28 深 金磊股份 (002624.SZ) 2,000 11.20 22.40 国信证券
10/28 沪 恒立油缸 (601100.SS) 8,400 23.00 42.59 平安证券
10/28 深 金 达 威 (002626.SZ) 1,840 35.00 22.73 华泰联合
-- 深 宜昌交运 002627 -- 13.00 20.31 华龙证券
-- 深 开能环保 300272 -- 11.50 36.28 长江证券
-- 深 阳光电源 300274 -- 30.50 41.48 国元证券 10/27
-- 深 梅 安 森 300275 -- 26.00 37.14 民生证券 10/28
-- 深 成都路桥 002628 -- 20.00 28.57 招商证券 10/28
-- 深 龙生股份 002625 -- 11.18 24.81 齐鲁证券 10/31
-- 深 仁智油服 002629 -- 15.00 33.33 民生证券 10/31
-- 沪 玉龙股份 -- -- 9.00-10.80 16.07-19.29 平安证券 11/1
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--整理 周晓峰; 审校 乔艳红
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。