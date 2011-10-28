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债券 | 2011年 10月 28日 星期五 08:28 BJT

《即时观点》日本9月工业生产较前月下降4.0%,为3月地震後首次下滑

路透东京10月28日电---日本9月工业生产降幅大于预期,但制造业者预期未来几个月会有反弹.这表明尽管全球经济放缓,但日本震後重建工作将帮助经济保持复苏.

关键点:

--9月工业生产较前月下滑4.0%,为3月震後以来首次下降,路透调查预估中值为下降2.1%.[ID:nCN1181560]

--经济产业省调查显示,制造业者预估10月工业生产料较前月上升2.3%,11月料上升1.8%.

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