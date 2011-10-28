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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 08:42 BJT

〔日本热股〕奥林巴斯大跌10%,公司称并不知晓媒体所称遭FBI调查一事

路透东京10月28日电---日本奥林巴斯(7733.T)表示,并不知道美国联邦调查局(FBI)在调查该公司为2008年收购英国医疗设备生产商Gyrus支付顾问费一事.

"一些媒体报导我们受到FBI的调查和接触.迄今为止我们并未证实这一点."该公司在声明中称.

奥林巴斯股价周五一度大跌10%报1,223日圆.(完)

--编译 郑茵;审校 程琳

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