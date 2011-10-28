〔日本热股〕奥林巴斯大跌10%,公司称并不知晓媒体所称遭FBI调查一事

欧洲金融：首宗Euribor操纵案中，六名被告交易员在英国并未认罪
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透东京10月28日电---日本奥林巴斯(7733.T)表示,并不知道美国联邦调查局(FBI)在调查该公司为2008年收购英国医疗设备生产商Gyrus支付顾问费一事.
"一些媒体报导我们受到FBI的调查和接触.迄今为止我们并未证实这一点."该公司在声明中称.
奥林巴斯股价周五一度大跌10%报1,223日圆.(完)
--编译 郑茵;审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。