《新兴市场重要经济事件预告》--10月28日-11月4日

(除特别说明,均为GMT时间)

10月28日(五)

北京--欧盟经济和货币事务部主管雷格林(Klaus Regling)访问中国,与欧洲金融稳定机构(EFSF)所发行债券的买家举行会谈.

开普敦--国际金融知识普及会议"金融教育为大众",印尼央行副总裁Muliaman Hadad和印度央行副总裁K C Chakrabarty发表讲话(最後一日).

巴黎--在围绕即将举行的20国集团(G20)峰会的论坛上,原英国首相、西班牙总理和德国总理,以及其他官员发表讲话(0700).

波哥大--哥伦比亚央行举行议息会议(1900).

巴拉圭亚松森--经济合作暨发展组织(OECD)发布2012年拉丁美洲经济展望报告:转变发展方式.

圣地亚哥--智利央行公布10月议息会议纪录(1130).

佛罗里达迈阿密--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在拉丁美洲贸易研讨会上发表讲话.

墨西哥城--墨西哥央行公布10月14日货币政策委员会会议纪录.

10月31日(一)

巴黎--经济合作暨发展组织在戛纳峰会前的特别新闻简会上,公布20国集团经济体的最新分析和主要数据预估(0900).

尼日利亚拉各斯--证券交易委员会举行投资论坛,庆祝监管尼日利亚资本市场50周年.尼日利亚证券交易委员会主席Goodluck Jonathan和央行总裁Lamido Sanusi发表演讲.

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布第四季通胀报告.

11月1日(二)

吉隆坡--首届亚洲央行观察家会议,主题是亚洲对世界金融的看法.马来西亚央行总裁洁蒂(Zeti Akhtar Aziz)发表演讲.

内罗毕--肯尼亚央行举行货币政策会议.

11月2日(三)

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行货币政策决策会议并批准通胀报告.

11月3日(四)

法国戛纳--20国集团峰会(至11月4日).

布拉格--捷克央行理事会举行议息会议.预计于1200GMT发表声明,随後在1330GMT举行新闻发布会.

11月4日(五)

马尼拉--菲律宾央行公布2011年第三季通货膨胀报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)