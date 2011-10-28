〔表格〕海通证券三季度净利同比锐减逾45%,至4.94亿元

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透上海10月28日电---中国大型券商--海通证券股份有限公司(600837.SS)周五公告称,前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润27.29亿元人民币,同比下滑0.91%;基本每股收益0.33元.
其中,7-9月公司实现净利润4.94亿元,同比下降45.83%;基本每股收益仅有0.06元.
海通证券前三季度主要财务指标如下:
2011年1-9月 2010年1-9月 变动
营业收入(亿元) 69.50 68.04 +2.15%
净利润(亿元) 27.29 27.54 -0.91%
基本每股收益(元) 0.33 0.33 0
第三季度主要财务指标如下:
2011年7-9月 2010年7-9月 变动
营业收入(亿元) 17.03 24.21 -29.66%
净利润(亿元) 4.94 9.12 -45.83%
基本每股收益(元) 0.06 0.11 -45.45%
海通证券周四收报9.06元,过去一个月累计上涨12.41%.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 乔艳红
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。