版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 09:09 BJT

〔表格〕海通证券三季度净利同比锐减逾45%,至4.94亿元

路透上海10月28日电---中国大型券商--海通证券股份有限公司(600837.SS)周五公告称,前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润27.29亿元人民币,同比下滑0.91%;基本每股收益0.33元.

其中,7-9月公司实现净利润4.94亿元,同比下降45.83%;基本每股收益仅有0.06元.

海通证券前三季度主要财务指标如下:

2011年1-9月 2010年1-9月 变动

营业收入(亿元) 69.50 68.04 +2.15%

净利润(亿元) 27.29 27.54 -0.91%

基本每股收益(元) 0.33 0.33 0

第三季度主要财务指标如下:

2011年7-9月 2010年7-9月 变动

营业收入(亿元) 17.03 24.21 -29.66%

净利润(亿元) 4.94 9.12 -45.83%

基本每股收益(元) 0.06 0.11 -45.45%

海通证券周四收报9.06元,过去一个月累计上涨12.41%.(完)

参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐