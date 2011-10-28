〔中国债市〕首批集优票据推出,将拓宽中小企业融资渠道--交易商协会

路透上海10月28日电---中国银行间市场交易商协会周四稍晚称,正式接受广东佛山、山东潍坊两地中小企业区域集优票据的发行注册,注册金额5.39亿元人民币,而区域集优票据推出,将进一步拓宽中小企业的直接融资渠道.

所谓中小非金融企业区域集优票据,是指一定区域内具有核心技术、产品具有良好市场前景的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持.在银行间债券市场发行的债务融资工具.

交易商协会指出,作为金融市场支持小微企业融资的一种新方式,区域集优票据将依托地方政府资源,整合市场中介机构专业优势,建立贯穿注册发行至後续管理各环节的风险分散分担机制,达到以政府专业部门的力量遴选企业、以政府和社会的力量缓释风险、以市场的力量配置资源积极效果.

政府用于专项风险缓释措施的资产.包括但不限于基金、土地及其他专项措施,应当由当地政府、主承销商、信用增进机构等通过合同明确约定具体管理方式.

交易商协会并表示,地方政府有关部门在企业的遴选、推荐和後续管理中发挥更加积极的作用,促进区域集优票据项目参与各方按照国家政策要求,遴选、推荐和培育国家重点支持产业的小微企业发行区域集优票据.

目前中小企业债务融资主要通过发行集合票据和集合企业债等方式进行.

此前国务院已出台一系列政策,加大对小型及微型企业的信贷支持和税收扶持力度,包括提高其增值税和营业税的起征点.[ID:nCN1147028](完)

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