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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 08:46 BJT

〔表格〕中国重工前三季净利同比增逾13%至43.37亿元

路透上海10月28日电---中国大型造船企业--船舶重工股份有限公司(601989.SS)周五发布三季报,主要财务指标如下:

2011年1-9月 2010年1-9月 同比增减

营业收入(亿元) 410.04 358.99 14.2%

净利润(亿元) 43.37 38.27 13.3%

基本每股收益(元) 0.47 0.42 11.9%

中国重工周四收报10.36元,过去一个月下跌9.60%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曾菱; 审校 杨淑祯

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