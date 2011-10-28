〔表格〕中国重工前三季净利同比增逾13%至43.37亿元

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透上海10月28日电---中国大型造船企业--船舶重工股份有限公司(601989.SS)周五发布三季报,主要财务指标如下:
2011年1-9月 2010年1-9月 同比增减
营业收入(亿元) 410.04 358.99 14.2%
净利润(亿元) 43.37 38.27 13.3%
基本每股收益(元) 0.47 0.42 11.9%
中国重工周四收报10.36元,过去一个月下跌9.60%.(完)
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--发稿 曾菱; 审校 杨淑祯
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。