《日本经济焦点》9月工业生产降幅大于预期,因全球经济放缓且日圆强势

欧洲金融：首宗Euribor操纵案中，六名被告交易员在英国并未认罪
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
* 9月工业生产较前月下降0.4%,预估为下降2.1%
* 制造商预期10月生产料上升2.3%,11月则料增加1.8%
* 全球经济、日圆强势令日本生产前景阴云笼罩
路透东京10月28日电---日本9月工业生产跌幅大于预期,表明全球经济放缓、日圆走强和欧债疑虑,令日本经济从3月地震中的复苏受到拖累.
日本经济产业省公布的制造业调查显示,10月和11月生产料将上升.但政府称生产在恢复至震前水平後,现已持稳.
作为全球第三大经济体,日本经济自3月11日地震後一直不断好转,9月工业生产下降是震後首见.
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。