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市场报道 | 2011年 10月 28日 星期五 09:03 BJT

《日本经济焦点》9月工业生产降幅大于预期,因全球经济放缓且日圆强势

* 9月工业生产较前月下降0.4%,预估为下降2.1%

* 制造商预期10月生产料上升2.3%,11月则料增加1.8%

* 全球经济、日圆强势令日本生产前景阴云笼罩

路透东京10月28日电---日本9月工业生产跌幅大于预期,表明全球经济放缓、日圆走强和欧债疑虑,令日本经济从3月地震中的复苏受到拖累.

日本经济产业省公布的制造业调查显示,10月和11月生产料将上升.但政府称生产在恢复至震前水平後,现已持稳.

作为全球第三大经济体,日本经济自3月11日地震後一直不断好转,9月工业生产下降是震後首见.

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