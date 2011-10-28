〔中港个股〕大连港拟回购A股和H股分别不超过10%股份

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透上海10月28日电---中国大连港股份有限公司(601880.SS)(2880.HK)周五公告称,拟在获得股东大会授权後,择机实施A股和H股分别不超过10%的回购计划.
公告称,在目前的证券市场形势下公司的股价被严重低估,尤其是H股股价已低于每股净资产价值,因此提请股东大会授予回购股份的一般授权,主要目的是增加公司董事会在必要时回购公司股份的灵活性,以通过回购股份实现减少注册资本、提高公司每股净资产净值及/或每股盈利的目的.
同时,授权董事会制定并实施具体回购方案,包括但不限于回购价格、回购数量等,决定回购时机、回购期限等.
三季报显示,该公司1-9月盈利5.23亿元人民币,同比下滑17.5%,每股收益0.12元.
大连港A股去年12月上市,周四收盘价为3.13元/股,已跌破当初3.8元的发行价;H股收报1.93港元/股,近三个月累计跌幅达到29.24%.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。