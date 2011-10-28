〔中港个股〕大连港拟回购A股和H股分别不超过10%股份

公告称,在目前的证券市场形势下公司的股价被严重低估,尤其是H股股价已低于每股净资产价值,因此提请股东大会授予回购股份的一般授权,主要目的是增加公司董事会在必要时回购公司股份的灵活性,以通过回购股份实现减少注册资本、提高公司每股净资产净值及/或每股盈利的目的.