美国与加拿大经济指标预测--10月28日-11月4日****

欧洲金融：首宗Euribor操纵案中，六名被告交易员在英国并未认罪
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透10月28日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月24日当周------------------------------
10月28日(五)
1230 美国个人所得 9月 +0.3% -0.1%
个人支出 +0.6% +0.2%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.9%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.6%
实质个人支出 -- 持平
1230 美国雇佣成本 第三季 +0.6% +0.7%
1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 10月终值 58.0 57.5
现况指数 74.1 73.8
预期指数 48.2 47.0
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 10月21日当周 -- 120.4
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 9月 -- +2.1%
----------------------------------10月31日当周------------------------------
10月31日(一)
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 8月 -- +0.3%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +5.2%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 59.2 60.4
11月1日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月29日当周 -- -0.8%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月29日当周 -- +4.1%
1330 加拿大RBC经季节调整的制造业采购经理人指数(PMI)
10月 -- 55.05
1400 美国建筑支出 9月 +0.3% +1.4%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 10月 52.2 51.6
物价分项指数 55.0 56.0
1430 美国达拉斯联邦储备银行企业活动指数 10月 -- 负10
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 10月 1,310 1,304
11月2日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 10月28日当周 -- 664.0
再融资指数 -- 3,546.7
1130 Challenger美国企业计划裁员人数 10月 -- 115,730
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 10月 增加11.4 增加9.1
1630 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- 0-0.25%
11月3日(四)
1230 美国非农生产率环比年率 第三季初值 +2.4% -0.7%
单位劳工成本 +0.5% +3.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月29日当周 44.3 40.2
初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.55
续请失业金人数(万人) 10月22日当周 438.3 364.5
1400 美国工厂订单 9月 +0.2% -0.2%
耐久财(耐用品)订单 9月修正值 -- -0.1%
扣除运输的耐久财订单 -- -0.1%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +0.9%
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 10月 53.8 53.0
企业活动指数 57.0 57.1
-- 美国国际购物中心协会(ICSC)连锁店销售 10月 -- +5.5%
11月4日(五)
1100 加拿大就业岗位变动(万个) 10月 -- 增加6.09
失业率 -- 7.1%
全职就业人数(万人) -- 增加6.38
兼职就业人数(万人) -- 减少0.29
就业参与率 -- 66.8%
1230 加拿大建筑许可 9月 -- -10.4%
1230 美国非农就业岗位(万个) 10月 增加9.5 增加10.3
制造业就业岗位(万个) 增加0.2 减少1.3
民间就业岗位(万个) 增加12.0 增加13.7
失业率 9.1% 9.1%
平均时薪 +0.2% +0.2%
每周平均工时 34.3 34.3
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 10月28日当周 -- -- (完)
--编译 徐文焰;审校 程琳
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