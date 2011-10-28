〔中港股业绩〕中国远洋第三季净亏20.7亿元人民币,受运费下滑拖累

路透香港10月27日电---中国主要综合航运企业--中国远洋控股股份有限公司(601919.SS) (1919.HK)第三季净亏20.7亿元人民币(3.2581亿美元),受到运费下滑以及航运业运力过剩的打击.

中国远洋在7-9月为连续第三个季度亏损,第二季亏损22.5亿元人民币.该公司是全球最大散装货物船队和全球主要集装箱船舶运营商.

该公司业绩略好于瑞银预估的亏损22.5亿元人民币,但逊于中国工商银行预测的亏损10-15亿元.

该公司向上海证交所发布公告称,去年第三季净利润为21.1亿元.

中国远洋在另一份公告中称,预计今年股东应占净亏损,因国际干散货航运市场持续疲软.

全球船运行业趋于反映经济走势,在2009年亏损数以十亿计美元,去年反弹,但新一轮全球经济增长放慢又令该行业遭受打击.

今年以来,中国远洋H股缩水近一半,走势落後于香港恒生指数.HSI的下跌14.5%.在财报出炉前,该股周四收高3.75%.(完)