《中国股市盘前看点》--10月28日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国10月汤森路透/密西根大学消费者信心指数终值等

--中国建行/中信证券/中国神华/雪佛龙(Chevron)等三季度财报

**宏观经济及政策面**

--中国发改委副主任彭森表示,当前中国价格走势高位趋稳、总体可控,预计後期将继续回落.[ID:nCN1181712]

--中国住建部部长姜伟新表示,"十二五"(2011-2015年)末以後,住房保障将逐步转向货币补贴为主.待相关信息系统建立後,不必再采取限购这种行政色彩浓厚的办法.[ID:nCN1178888][ID:nCN1181848]

**重点行业和公司**

--工商银行(1398.HK)(601398.SS)周四宣布,今年第三季净利按年增长27.6%,符合市场预期,受利息及非利息收入上升带动.[ID:nCN1180492]

--中国石油(0857.HK)(601857.SS)和中国石化(0386.HK)(600028.SS)第三季度净利均优于市场预期,前者受惠于油价上升增厚上游业务利润,後者则受助于炼油业务亏损按季收窄.[ID:nCN1180666]

--中国人寿保险(2628.HK)(601628.SS)周四称,今年前三季度实现净利润167.17亿元人民币,同比下降33%,因受资本市场波动导致的投资收益率下降和资产减值损失增加影响.[ID:nCN1180482]

--大连港(601880.SS)(2880.HK)周五公告称,拟在获得股东大会授权後,择机实施A股和H股分别不超过10%的回购计划.[ID:nCN1182046]

**海外动向**

--美国股市周四大涨3%.金融股涨幅居前,摩根大通跳涨8.3%,报37.02美元.花旗集团大涨9.7%,报34.17美元.KBW银行股指数劲扬6%.标普金融指数急升6.2%.道琼工业指数劲扬339.51点,或2.86%,报12,208.55点.[.NCN][NN/CN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC在前期高点2,450附近面临阻力,但突破之後或可形成W底走势.(完)