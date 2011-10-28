〔表格〕华夏银行第三季净利22.71亿元,同比增近五成

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透上海10月28日电---中国华夏银行股份有限公司(600015.SS)周五发布三季报,主要财务指标如下:
2011年1-9月 2010年1-9月 同比增幅
营业收入(亿元) 245.77 177.19 38.71%
净利润(亿元) 65.38 45.27 44.42%
基本每股收益(元) 1.09 0.91 19.78%
2011年7-9月 2010年7-9月 同比增长
营业收入(亿元) 87.11 61.58 41.47%
净利润(亿元) 22.71 15.20 49.43%
基本每股收益(元) 0.33 0.30 10%
公告并显示,截至三季度末,华夏银行资本充足率为13.06%,核心资本充足率为9.58%去年末分别为10.58%和6.65%;不良贷款率为0.96%,去年末为1.18%;拨备覆盖率为300.57%,高于去年底的209.04%.
华夏银行周四收报11.45元,过去一个月累计上涨15.3%.(完)
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--发稿 曾菱; 审校 乔艳红
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。