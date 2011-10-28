〔表格〕华夏银行第三季净利22.71亿元,同比增近五成

公告并显示,截至三季度末,华夏银行资本充足率为13.06%,核心资本充足率为9.58%去年末分别为10.58%和6.65%;不良贷款率为0.96%,去年末为1.18%;拨备覆盖率为300.57%,高于去年底的209.04%.