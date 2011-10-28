版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 09:14 BJT

〔表格〕华夏银行第三季净利22.71亿元,同比增近五成

路透上海10月28日电---中国华夏银行股份有限公司(600015.SS)周五发布三季报,主要财务指标如下:

2011年1-9月 2010年1-9月 同比增幅

营业收入(亿元) 245.77 177.19 38.71%

净利润(亿元) 65.38 45.27 44.42%

基本每股收益(元) 1.09 0.91 19.78%

2011年7-9月 2010年7-9月 同比增长

营业收入(亿元) 87.11 61.58 41.47%

净利润(亿元) 22.71 15.20 49.43%

基本每股收益(元) 0.33 0.30 10%

公告并显示,截至三季度末,华夏银行资本充足率为13.06%,核心资本充足率为9.58%去年末分别为10.58%和6.65%;不良贷款率为0.96%,去年末为1.18%;拨备覆盖率为300.57%,高于去年底的209.04%.

华夏银行周四收报11.45元,过去一个月累计上涨15.3%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曾菱; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐