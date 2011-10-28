〔美国个股〕惠普表示将保留个人电脑部门,放弃高成本分拆计划(更新版)

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路透旧金山10月27日电---就在前执行长阿波泰克尔(Leo Apotheker)离职一个月後,惠普(HPQ.N)放弃分拆个人电脑部门的计划.

阿波泰克尔走後立即走马上任的新执行长惠特曼(Meg Whitman)曾誓言,将就该问题迅速做出决定.个人电脑合作夥伴、投资者和客户已经开始为此疏远惠普.

惠普称,若剥离个人电脑业务,公司将产生15亿美元一次性费用,以及10亿美元全年费用.

保留该业务,标志着惠普策略的幡然转变.先前该公司曾表示,倾向于分拆个人电脑业务的选项.

Gartner分析师Mark Fabi称:"这是最务实的决定,让他们能继续大大发挥端对端供应链的优势."其并称,这也展现出惠特曼作为执行长的决断力.

当这家按营收计全球最大科技公司8月宣布,正考虑个人系统部门(Personal Systems Group)的其他战略选项、停止新推出的平板电脑业务等重大变革,以降低消费性市场比重,这不禁令投资者大吃一惊[ID:nCN1910435]

惠特曼称,由于个人电脑部门已深入整合到惠普的供应链和采购当中,留下该部门将让公司"变得更强".(完)