《外汇动态》美元或会在一段时间里保持全线承压态势--交易员

0054GMT--一家大型日资银行驻东京的一位销售交易员称,美元可能会在一段时间里保持全线承压的态势,因目前市场焦点从欧洲转向了美国经济.

他说,上日公布的美国第三季国内生产总值(GDP)等乐观的美国数据,可能助燃一波卖美元的冒险操作,然而数据不佳则可能激发有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步祭出货币宽松政策可能性的揣测,这亦可能令美元承压.他还补充道,欧元可能会在1.40美元附近寻获支撑.