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亚洲 | 2011年 10月 28日 星期五 09:16 BJT

《外汇动态》美元或会在一段时间里保持全线承压态势--交易员

0054GMT--一家大型日资银行驻东京的一位销售交易员称,美元可能会在一段时间里保持全线承压的态势,因目前市场焦点从欧洲转向了美国经济.

"可能会出现一些获利了结,但我认为,大趋势将不会改变,"他谈到.

他说,上日公布的美国第三季国内生产总值(GDP)等乐观的美国数据,可能助燃一波卖美元的冒险操作,然而数据不佳则可能激发有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步祭出货币宽松政策可能性的揣测,这亦可能令美元承压.他还补充道,欧元可能会在1.40美元附近寻获支撑.

欧元兑美元EUR=下跌0.2%至1.4168美元.美元指数=USD现报75.041,接近上日所及近两个月低点74.724.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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