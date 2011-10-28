《欧洲央行焦点》或再次面临压力,被要求在对抗危机中承担更多责任

路透法兰克福10月27日电---在本周历经艰辛达成的峰会协议中,欧洲央行好不容易让自己不必在解决欧债危机的过程中承担更多责任,但同样的呼吁声可能会再次响起,而这绝非央行所愿.

欧洲央行亟欲退出去年5月开始实施的购债计划.该举措已令两位央行主要决策者辞职,因担心这样做使央行超越了货币政策的职责范围,而涉足财政领域.

在本周三欧元区峰会前,部分领导人四处兜售自己的想法,希望欧洲央行担起另一职责--为欧元区救助基金提供资金,并正式承诺继续购买受困国家公债.

但最终结果却是,欧洲央行肩上的责任几乎没有任何增加.峰会声明之所以提及央行,也仅仅是为了支持其维持物价稳定这一目标,以及确保银行业免于资金匮乏这一本来就没有任何争议的前提.

欧洲央行高层决策者以及德国央行总裁魏德曼周四对峰会方案表示欢迎,并称这一协议将重新划定货币及财政政策的界限.购债计划曾令德国许多人对两者之间的区别感到困惑.